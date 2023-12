PC Siqueira foi um dos primeiros a falar abertamente de saúde mental

PC Siqueira passou a falar abertamente sobre saúde mental em 2013, quando contou ao mundo que tinha depressão, síndrome do pânico e ansiedade. O youtuber, que foi encontrado morto nesta quarta-feira (27/12), aos 37 anos, gravou um vídeo para falar sobre o assunto e até concedeu entrevistas. Na ocasião, tornou-se um dos pioneiros dos influencers a tocar no assunto.

Em 2014, ele comentou sobre a depressão para o portal R7, da Record. “Eu sentia melancolia, um sentimento de tristeza e uma hora ou outra você descobre. Os sintomas são muito claros. Às vezes, demora porque você acha que está só triste. Mas quando é muito recorrente, que o desânimo é o tempo todo, acaba suspeitando que tem esse problema”, disse.

O youtuber ainda falou sobre receber o diagnóstico. “Depois vai ao psiquiatra e não é uma surpresa quando tem o diagnóstico. Tem dia que você acorda e não está muito bem ou meio chateado, mas quando é a sua vida inteira assim é um problema crônico e sem motivo”, completou.

PC Siqueira contou que até demorou a perceber que precisava de ajuda profissional. “Com uns 20 e poucos anos, mas poderia ter buscado antes. Seria melhor. Estou mal há anos. Mas uma hora você pensa “puxa, não dá para viver deste jeito”, disse.

Quando questionado sobre o que poderia ter causado a depressão, o youtuber disse não saber. “Os motivos porque eu tenho isso não são claros, mas um pouco de tudo. Não sei dizer se alguém da minha família tem ou porque aconteceu algo com meus pais. Isso é forçar um diagnóstico. Não cheguei a ter perdas. Mas tem coisas que se passam na infância que te afetam muito, coisas que são até banais, mas que afetam depois”.

Por fim, ele explicou por que havia decidido falar abertamente sobre a doença nas redes sociais. “Muita gente sofre da mesma coisa e não sabe. Acho positivo falar e as pessoas podem se identificar, algum problema que elas têm e não sabem bem o que é”, encerrou.