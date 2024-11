PCC é investigado por suposta administração do clube Fafe em Portugal

O jornal português ‘Público’ revelou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está supostamente envolvido na administração do clube Fafe, que compete na terceira divisão de Portugal. A situação chamou a atenção da Federação Portuguesa de Futebol, que decidiu iniciar uma investigação sobre o caso. O Conselho de Disciplina também se comprometeu a apurar as alegações. Em 2023, a facção criminosa PCC tentou adquirir outros clubes, incluindo Varzim, Felgueiras e Vilaverdense, com a colaboração de indivíduos associados à organização. Um dos nomes citados nas investigações é o empresário Ulisses Jorge, que, embora tenha sido mencionado como figura central nas negociações, refutou as acusações.

A Associação Desportiva Fafe confirmou que empresários já estão envolvidos nas atividades do clube, embora a formalização de sua entrada na sociedade ainda não tenha ocorrido. As movimentações relacionadas às transferências de jogadores levantam suspeitas de que possam estar ligadas a práticas de lavagem de dinheiro. Além disso, o PCC tem utilizado a Europa como um meio para lavar recursos financeiros, considerando Portugal uma importante porta de entrada para a distribuição de drogas no continente. Um relatório do Serviço de Informações de Segurança de Portugal indicou que aproximadamente mil membros da facção estão operando no país, o que evidencia a extensão da influência do grupo no território europeu.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA