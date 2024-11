PCDF divulga retrato falado de suspeito de matar homem em padaria

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou o retrato falado do suspeito de matar um homem de 40 anos em uma padaria na manhã deste domingo (17/11). O crime ocorreu em Sobradinho II.

De acordo com a arte divulgada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), o suspeito tem pele clara, altura entre 1,70m e 1,80m, trajava bermuda, camisa branca, chinelo e boné. Ele fugiu em um VW Voyage preto, em direção a Tocantins.

Imagens de câmera de segurança gravaram o momento em que o homem foge da padaria, logo após efetuar os disparos. Veja:

Quem tiver informações que possam levar à localização do suspeito pode acionar a PCDF pelo número 197, em uma delegacia próxima ou na delegacia on-line. O sigilo é garantido.

Sobre o crime

De acordo com as investigações, entre 7h e 8h20 da manhã deste domingo, o suspeito adentrou a padaria, localizada na QMS 30, sacou uma pistola .40 e efetuou aproximadamente oito disparos em um cliente que comprava pão no estabelecimento comercial.

A vítima e a companheira são ciganos e vieram ao DF há um mês, “fugindo de uma guerra familiar entre as famílias da mulher”. Segundo a PCDF, um primo dela já havia ameaçado o casal.

“Inclusive, este primo já teria assassinado o irmão e o sobrinho da mulher”, completa a corporação.

“A 35ª DP já trabalha com dois suspeitos de serem os mandantes da execução. A vítima já possuía passagens policiais nos Estados de Tocantis e Goiás, inclusive, um crime contra a vida nesse último local” , finaliza o delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana.