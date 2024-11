PCDF faz operação contra golpistas que se passavam por advogados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8/11), uma operação contra um grupo especializado no golpe do falso advogado. Segundo as investigações, a quadrilha usava o nome de autoridades públicas do alto escalão e de grandes escritórios de advocacia.

A operação é conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (área central de Brasília). Os estelionatários são alvo de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal de Brasília, no Ceará e em Pernambuco.

Segundo a equipe de investigação, integrantes grupo criminoso se passavam por advogados de grandes escritórios do Distrito Federal para aplicar golpes.

O gatilho da investigação partiu de uma cliente de um grande escritório, que transferiu dinheiro para um falso advogado.

Como o grupo agia

As vítimas eram induzidas a transferir dinheiro para a conta de uma pessoa física, a título de “custas”, para o levantamento de alvarás e recebimento de valores disponíveis, supostamente oriundos de vitórias em ações judiciais.

Para conferir maior credibilidade ao golpe, os estelionatários utilizavam números de processos reais.

A princípio, o grupo criminoso conta com seis participantes. Segundo a PCDF, eles responderão pelos crimes de falsa identidade, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, todos poderão cumprir penas superiores a 20 anos de prisão.