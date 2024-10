PCDF faz operação para investigar corrupção na Granja do Torto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25/10), a Operação Spectamus, com o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão relacionados à gestão de recursos públicos no Parque Granja do Torto (PGT).

A investigação, que teve início em julho, examina irregularidades no contrato de gestão entre a Secretaria de Agricultura e o Serviço Social Autônomo PGT, regulamentado pela Lei nº 6.170/2018.

As apurações revelaram ocultação de informações e inconsistências nas prestações de contas, além de dificuldades de acesso a dados financeiros. Notas fiscais apresentadas estavam em desacordo com requisitos legais e indicavam indícios de fraude, sugerindo que os serviços contratados não foram devidamente executados.

O pagamento em duplicidade a escritórios de advocacia também foi identificado, levantando suspeitas de contratos simulados e desvios de recursos públicos.

Os mandados são cumpridos em residências de advogados, escritórios, empresas envolvidas e na sede do PGT, em diversas localidades do DF.

Com cerca de 80 policiais envolvidos, a operação tem como objetivo fortalecer as provas já coletadas e identificar outros possíveis participantes, com suspeitos podendo ser indiciados por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 30 anos.

Segundo a PCDF, o nome da operação, Spectamus, que significa “nós observamos” em latim, “reflete o compromisso da Polícia Civil em zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e pela integridade das instituições, através de investigações rigorosas”.