PCDF instaura inquérito para investigar morte de menino após choque

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Eduardo Costa Macedo. O menino morreu, aos 15 anos, após sofrer um choque elétrico durante uma partida de futebol no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Santa Maria, na noite de 10 de novembro.

O caso está a cargo da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Eduardo ficou internado em uma unidade de saúde particular de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no último fim de semana.

No dia do incidente, testemunhas relataram que dois times de amigos jogavam futebol, quando a bola caiu fora do campo, e Eduardo subiu na grade pouco antes de tentar buscar o objeto.

Nesse momento, o jovem teria encostado em um poste com refletores que estaria energizado e sofreu a descarga elétrica. Os amigos de Eduardo que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mãe da vítima contou à polícia que o adolescente foi ao COP de Santa Maria para jogar futebol, quando, ao tocar no alambrado do campo, sofreu a descarga elétrica, supostamente proveniente de um poste próximo.

Informações preliminares indicam que o problema de eletricidade no local era recorrente, sem que fossem adotadas medidas de segurança adequadas.