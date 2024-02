PCDF prende foragido que agrediu foliões em bloco de Carnaval em 2023

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa segunda-feira (27/2), dois dos foragidos por envolvimento em arrastões no bloco de Carnaval Raparigueiros, que ocorreu em 19 de fevereiro de 2023. Wemerson dos Santos Lopes, 24 anos, foi detido no Paranoá, um ano após a fuga. Ele e outras seis pessoas são acusados de agredirem vítimas com socos, além de golpes com facas e garrafas, para roubar correntes de prata e celulares durante a festa.

Na data em que os crimes ocorreram, sete foliões foram vítimas dos suspeitos. Segundo as investigações, os alvos estavam acompanhando o trio elétrico quando os ataques aconteceram. À época, os feridos foram levados ao hospital. Dois deles sofreram lesões graves.

Conforme informado pela PCDF, Davidson Anderson Ferreira Carvalho, 20, segue foragido. Quem tiver informações sobre os assaltantes pode entrar em contato com a PCDF por meio do número 197. O anonimato é garantido.

PCDF prende homens que agrediram foliões durante arrastão no carnaval

À época do arrastão, foram detidos Wendel Gomes da Silva, 19 anos, Gutieri Soares da Conceição, 24, Italo Rodrigues Neves, 26, Cleiton dos Santos Pereira, 29, e Kauã Barbosa da Silva, 20, todos moradores do Paranoá Parque.

Os autores são investigados pelos crimes de associação criminosa, dois roubos e duas tentativas de latrocínio. Somadas, as penas dos delitos superam os 60 anos de prisão.