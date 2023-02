PCDF prende homem de 60 anos acusado de estuprar enteada

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (27/2), um homem de 60 anos acusado de estupro contra a própria enteada. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela condenação por estupro de vulnerável.

A prisão foi efetuada pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), na Quadra 3, Fazendinha. O acusado havia sido condenado a 22 anos de prisão pelo crime.

ViolênciaNos últimos dias, um sargento do Exército Brasileiro foi preso por filmar partes íntimas de mulheres dentro de um supermercado no Distrito Federal. O caso ocorreu na quadra 36 da Vila São José, na região administrativa de São Sebastião, no sábado (25/2). De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), uma das vítimas acionou o batalhão.

Ao chegarem no local, os PMs ouviram uma mulher dizer que o sargento estava fazendo vídeos dela e de outras mulheres dentro do mercado. A ação do militar foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Todas as vítimas estavam de saia. As imagens mostram o homem se aproximando delas e colocando o celular embaixo das saias.