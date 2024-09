PCDF prende integrantes da Gangue do Rolex no DF e em São Paulo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), deflagrou na manhã desta quinta-feira (19/9) a Operação Estoico II, visando desarticular uma associação criminosa conhecida como a Gangue do Rolex.

A ação resultou na prisão de dois integrantes da quadrilha, responsáveis por roubos de relógios de luxo, especialmente da marca Rolex.

Os alvos da operação foram identificados como W.M.M.S., de 27 anos, preso em Taboão da Serra (SP), e P.S.S.F., de 24 anos, que já estava detido desde 11 de setembro no DF. Ambos são investigados por um roubo ocorrido em julho de 2024 na região do Lago Sul, um dos bairros mais nobres do Distrito Federal.

O caso ocorreu em 6 de julho, por volta das 11h45, na SHIS QI 13, próximo a uma panificadora. Armado com um revólver, P.S.S.F. abordou a vítima, que estava acompanhada de sua família, e, após ameaças, subtraiu um relógio Rolex avaliado em R$ 100 mil. Investigadores descobriram que W.M.M.S. atuou como “olheiro”, identificando a vítima e informando o comparsa sobre o alvo.

De acordo com a PCDF, a quadrilha, com atuação interestadual, escolhe as vítimas com base em sinais de riqueza, como veículos de luxo e vestimentas sofisticadas. As abordagens são realizadas em áreas movimentadas, e os criminosos utilizam motocicletas com placas adulteradas e veículos de apoio para facilitar a fuga. O executor, frequentemente disfarçado como motoboy ou entregador, realiza o roubo de forma rápida e violenta.

Ambos os investigados foram indiciados por roubo majorado e adulteração de sinal identificador. Se condenados, poderão ser condenados até 20 anos de prisão. A ação é parte de um esforço contínuo da PCDF, que, por meio da Coordenadoria de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri), já prendeu 10 indivíduos envolvidos em roubos de relógios de luxo nos últimos nove meses.