PCGO prende ladrões que invadiram banco do Entorno do DF pela janela

Foram presos os suspeitos de terem invadido uma agência bancária de Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. O grupo é investigado por furtar R$ 280 mil em dinheiro. A prisão foi feita neste sábado (21/12).

Eles foram presos pelo Comando do Policiamento Especializado de Águas Lindas, após arrombarem um cofre de supermercado na Cidade Ocidental (GO). Os policiais militares prenderam o trio na GO-521, durante um bloqueio.

O roubo a uma agência bancária teria ocorrido no último fim de semana, mas só foi descoberto na segunda-feira (16/12), quando os primeiros funcionários chegaram para trabalhar.

A Polícia Civil de Goiás foi acionada pelo gerente quando ele chegou ao local e encontrou partes da agência completamente reviradas. A investigação aponta que os suspeitos quebraram o muro de uma casa vizinha que estava vazia. O lote fica colado à residência e facilitou o trabalho dos ladrões

Em seguida, os criminosos invadiram o lote da agência e acessaram a parte interna do banco ao arrombar a janela do banheiro que fica próximo ao salão principal. Para chegar ao cofre, ainda destruíram uma parede do prédio usando ferramentas.

Veja imagens do interior da agência bancária: