pcgo-prende-suspeitos-de-matar-ex-soldado-em-novembro-de-2023

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Formosa, realizou, nessa quinta e sexta-feiras (11/4 e 12/4), a “Operação Selo de Thanatos”, que prendeu dois suspeitos pela morte de Tales Alves da Pena em novembro de 2023.

A vítima havia saído para trabalhar e nunca mais voltou. Posteriormente, a família de Tales registrou o desaparecimento do jovem e a 2ª Delegacia Distrital de Polícia (Formosa) iniciou as investigações em relação ao caso.

Após encontrarem o celular de Tales, os policiais do GIH de Formosa acharam informações dos suspeitos e conseguiram mais informações sobre a autoria do crime. Nessa quinta-feira (11/4), um dos criminosos foi preso no Distrito de Marajó (Campos Lindos), no Município de Cristalina. A ação contou com o apoio de policiais da papiloscopia.

Posteriormente, o suspeito assumiu o delito e contou para os oficiais onde o corpo de Tales havia sido enterrado. Chegando ao cenário do crime, os policiais conseguiram encontrar os restos mortais da vítima.

A perícia indica que Tales pode ter sido queimado após a morte e posteriormente enterrado no local.

Na sexta (12/4), o segundo envolvido se apresentou na delegacia de polícia para cumprimento do mandado de prisão temporária. O delegado Danilo Meneses contou como foi crime.

