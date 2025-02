PE: governadora Raquel Lyra se pronuncia sobre brigas de torcidas

As cenas de selvageria vistas pelas ruas do Recife no fim da manhã e começo da tarde deste sábado (1º/2) continuam chocando não apenas a população, mas também as autoridades. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), utilizou as suas edes sociais para se pronunciar sobre a barbárie antes do Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport.

“Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR. Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência”, informa a governadora.

