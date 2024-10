PE: suspeitos são presos por tentativa de homicídio em assalto

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Varadouro e da equipe Malhas da Lei da 7ª Desec, prendeu em flagrante dois suspeitos por tentativa de homicídio durante assalto no bairro do Amparo, em Olinda. Um deles é menor de 18 anos. O caso ocorreu na madrugada da quarta-feira (9/10).

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas teriam procurado a delegacia e relatado que foram atacadas por três homens. Uma delas com um golpe na cabeça causado por uma garrafa.

Leia a reportagem completa no Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.