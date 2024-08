PEC da anistia passa por comissão do Senado e vai a plenário

Projeto beneficia partidos políticos ao perdoar multas por descumprimento de cotas raciais; votos foram mascarados por votação simbólica

Senadores da CCJ chancelaram texto aprovado pela Câmara e que beneficia seus partidos Montagem/Câmara dos Deputados

Naomi Matsui 14.ago.2024 (quarta-feira) – 13h39



A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta 4ª feira (14.ago.2024) o projeto para perdoar multas eleitorais milionárias aplicadas a partidos políticos que descumpriram regras em eleições passadas. O texto ficou conhecido como “PEC da anistia” e segue para o plenário da Casa. Com a aprovação, os congressistas beneficiam os próprios partidos pelos quais foram eleitos.

A votação foi simbólica, quando não há registro em painel do voto de cada senador. Dos 27 senadores que registraram presença na sessão, dois sinalizaram com as mãos serem contra o projeto: Alessandro Vieira (MDB-SE) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). Nem todos estavam presentes na hora da votação.

Painel da CCJ do Senado exibe senadores que registraram presença em sessão que aprovou PEC da Anistia. Nem todos estavam presentes na hora da votação simbólica

Ainda não há previsão para análise no plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), havia dito que não pautaria o projeto de forma apressada, mas abriu a possibilidade de ouvir líderes da bancada.

Congressistas a favor da proposta argumentam que as regras para o cumprimento das cotas nas eleições de 2022 foram estabelecidas poucos meses antes do pleito e, por isso, não houve tempo suficiente para que os partidos se adequassem.

A PEC permite que os partidos renegociem seus débitos tributários em até 180 meses. Para os previdenciários, o prazo é de 60 meses.

“Estabelecemos as mesmas formas dos Refis que são feitos para as empresas. São dispensados os juros, são dispensadas as multas, mas o principal não. O principal o partido vai pagar com a correção monetária. Então, entendemos que é uma situação razoável que vai, vamos dizer assim, limpar a área dos partidos para que os partidos possam cumprir as suas obrigações daqui para frente”, disse o relator da proposta, Marcelo Castro (MDB-PI), que manteve o texto aprovado pela Câmara em julho.

ENTENDA A PEC DA ANISTIA Pelo texto aprovado o valor não usado para cumprir as cotas raciais nos pleitos de 2022 deve financiar a candidatura de pretos e pardos. A regra vale a partir de 2026 e nas 4 eleições subsequentes. Também foi estabelecida a destinação de 30% dos fundos para candidaturas de negros nas eleições municipais deste ano.

A proposta também institui um programa de recuperação fiscal para regularizar as dívidas dos partidos. Com o refis, as siglas poderão realizar o pagamento dos valores originários em aberto sem juros e multas acumuladas, com correção monetária em até 180 meses.

Na prática, as siglas vão poder usar os repasses aos quais têm direito para quitar os débitos, sem a incidência de juros ou das multas pelo não pagamento da dívida no passado. O argumento é de que as legendas precisam “evitar o acúmulo de débitos que se tornam impagáveis”.

IMPACTO FINANCEIRO Ainda não há dados oficiais do Congresso ou da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) sobre o montante a ser perdoado. O movimento Transparência Partidária havia estimado em R$ 23 bilhões antes das mudanças feitas pelos deputados.

Em julho, um levantamento do Poder360 mostrou que partidos políticos têm ao menos R$ 378 milhões inscritos na dívida ativa da União. Essas dívidas poderão ser perdoadas ou refinanciadas em condições favoráveis caso a PEC passe pelo Senado. Os dados têm como base informações da PGFN de março.