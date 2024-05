PEC dos Militares naufraga e turbina candidaturas de PMs e FFAA

O naufrágio da chamada “PEC dos Militares” no Congresso parece ter estimulado as candidaturas de integrantes das Forças Armadas e de PMs nas eleições deste ano. Exemplo disso é o afastamento do comandante de Policiamento do Interior da Polícia Militar de São Paulo em São José do Rio Preto, o coronel bolsonarista Fábio Rogério Cândido, para disputar o pleito em outubro. A desincompatibilização do cargo foi publicada nesta terça-feira (28/5), com validade a partir do dia 6 de junho.

A coluna apurou que a PEC dos Militares, também apelidada de PEC Pazuello, está longe de fazer parte dos planos de Lula. Em conversas reservadas, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), tem dito que o assunto não é pauta prioritária e sequer tem data para avançar no Legislativo. Em pratos limpos: o assunto virou pó.

José Múcio será o ministro da Defesa de Lula

José Múcio, ministro da Defesa de Lula, é responsável pela elaboração da PEC dos Militares

Jaques Wagner

Senador Jaques Wagner tem dito que governo tem "outras prioridades"

PEC Militares candidaturas

PEC Militares tenta dificultar candidaturas de integrantes das forças de segurança

A portaria que afastou o coronel Fábio Cândido cita o artigo 14 da Constituição Federal, que afirma que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”, e o artigo 1º da Lei Complementar 64/90, que autoriza a candidatura de “autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no município, nos 4 meses anteriores ao pleito”.

O coronel é filiado ao PL de Jair Bolsonaro e disputou uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2022, sem sucesso. Ele havia assumido o comando do CPI-5 em 2020 e se afastou para disputar as eleições. Retornou ao cargo em janeiro de 2023, indicado pelo govenador Tarcísio de Freitas.

Elaborada pelo ministro da Defesa José Múcio e apresentada no Senado pelo líder do governo, Jaques Wagner, a PEC dos Militares tramita desde 2023. Ela previa a proibição da candidatura de integrantes das Forças Armadas, mas foi alterada para estabelecer a ida para reserva não remunerada para os militares que pretendam se candidatar.

Atualmente, caso o militar tenha mais de dez anos de serviço, ele passa para a “agregação”, um tipo de inatividade remunerada que permite retorno à ativa se o candidato não for eleito. Em fevereiro, a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, mas precisa passar por votação no plenário da Casa, o que não tem prazo para ocorrer.

Idealizada inicialmente pela ex-deputada Perpétua Almeida (PCdoB), a PEC que restringe a atividade de militares na política surgiu com o objetivo de “impedir a politização das Forças Armadas”, que, segundo a autora, teria ocorrido no governo Bolsonaro.