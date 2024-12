Pedágio da Estrada do Coco sobe a partir da próxima quinta-feira; veja os novos valores

A Concessionária Litoral Norte (CLN) informa que, a partir da meia-noite da proxima quinta (26), haverá um reajuste nas tarifas dos pedágios da BA-099, popularmente conhecida como Estrada do Coco. O novo valor para veículos de passeio nos dias úteis será de R$ 9,30, um aumento de R$ 0,30 em relação à tarifa atual.

O reajuste, autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), está previsto no contrato de concessão e tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Essa rodovia estadual conecta a Região Metropolitana de Salvador ao Litoral Norte da Bahia, cortando municípios como Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João e Entre Rios.

Confira Tabela com os preços estabelecidos

Preços estabelecidos | Foto: Reprodução / CLN

Entre os serviços que serão beneficiados com os investimentos estão a manutenção do pavimento, limpeza e conservação da rodovia, sinalização, drenagem, paisagismo e atendimento médico e mecânico 24 horas. A BA-099 é uma importante via de ligação entre a Região Metropolitana de Salvador e o Litoral Norte, utilizada por milhares de veículos diariamente.

Os recursos arrecadados com o reajuste serão destinados à manutenção e melhoria da infraestrutura da rodovia, garantindo mais segurança e conforto aos usuários.

Segundo Guilherme Freire, diretor-presidente da Litoral Norte e Bahia Norte, a empresa está comprometida em oferecer uma rodovia cada vez melhor para seus usuários. “Sabemos da importância da BA-099 para o estado e estamos comprometidos em oferecer uma rodovia cada vez melhor para nossos usuários”, afirmou.

Em resumo:

Data do reajuste: 26 de dezembro de 2024 Novo valor para veículos de passeio nos dias úteis: R$ 9,30 Justificativa: Variação do IPCA e investimentos em melhorias na rodovia Canais de atendimento: 0800 071 3233 (CLN)