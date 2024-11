Pede música: Brasília Basquete vence terceira seguida e embala no NBB

O Brasília Basquete garantiu mais uma vitória no NBB, a sua terceira seguida, e a primeira fora de casa, contra o Pinheiros, por 89 x 75, nesta quinta-feira (31/10). O destaque do jogo foi Von Haydin, que teve 25 pontos e quatro rebotes no jogo. Cook também se destacou com 13 pontos no último quarto, que foram fundamentais para a vitória.

Confira como foi a partida:

1º Quarto

O Brasília Basquete começou de forma intensa a partida, mas ficou atrás do placar no jogo, com placar de 7 x 3 pra os donos da casa, mas foi aí que a defesa começou a mostrar sua força, e a equipe conseguiu bom aproveitamento também no ataque, e conseguiu uma run de 11-0, e assim colocou uma vantagem de sete pontos na metade do quarto, 14 x 7.

Os visitantes chegaram a colocar 10 pontos no placar, após trocas de cestas com o Pinheiros, mas com uma bola de três de Raulzinho, o primeiro quarto terminou com uma vantagem menor, mas ainda boa para o Brasília Basquete, 25 x 18.

2º Quarto

O Pinheiros voltou com pressão para diminuir a vantagem, mas quando conseguiu, o Brasília Basquete encaixou duas bolas seguidas de três com Cook e Von Haydin e mais dois lances livres, e com uma run de 8-0, colocou a maior vantagem da partida até o momento, 14 pontos, que ainda virou 16 na metade do período, 40 x 24.

O Brasília Basquete manteve a sua vantagem, principalmente com uma melhora nos rebotes defensivos e um bom aproveitamento nas bolas de dentro do garrafão, com quase 70% de aproveitamento, e fechou o quarto com vitória por 24 x 16 e no jogo por 49 x 34.

3º Quarto

As duas equipes voltaram abaixo, errando muito nos ataques, o que ficou claro no placar da metade do quarto, sete a zero para o Pinheiros, mas o Brasília Basquete ficou na bronca com os erros seguidos da arbitragem

Os donos da casa melhoraram os arremessos do perímetro e assim diminuíram a diferença, enquanto o Brasília Basquete teve um aproveitamento muito ruim, e assim o time paulista venceu o quarto por 20 x 13, mas a equipe da capital federal se manteve na frente no jogo, porém apenas por oito pontos, 62 x 54.

4º Quarto

O último quarto do jogo teve muito equilíbrio no início, mas os erros do Brasília Basquete deixaram o Pinheiros com apenas dois pontos de desvantagem, e os visitantes precisaram parar o jogo. O time paulista fez faltas antidesportivas e viu os visitantes abrirem vantagem maior novamente, e duas dessas faltas foram de Fidelis, que vinha bem na partida.

Na reta final, o Brasília Basquete se aproveitou mais uma vez foi muito bem, e teve um desempenho espetacular, e conseguiu até mesmo uma run de 13-0 para voltar a abrir boa vantagem. No fim do jogo, três bolas seguidas de Cook confirmaram a vitória, 27 x 21 no quarto e 89 x 75 no jogo.

O Brasília Basquete volta as quadras para tentar a quarta vitória seguida no próximo sábado (2/11), às 18h, contra o Corinthians, também fora de casa.