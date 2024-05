“Pedir a Deus que não chova mais”, diz Lula a prefeitos gaúchos

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de pronunciamento de Lula – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com prefeitos de municípios gaúchos no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (17/5) e, durante um curto discurso, pediu a Deus que cesse as chuvas no Rio Grande do Sul.

“Quero agradecer aos prefeitos, pedir a Deus que não chova mais essa semana, pedir que a água evapore e que escoe logo”, declarou o chefe do Executivo.

Lula também voltou a falar em visitar o estado quando as águas baixarem. Anteriormente, o titular do Planalto havia manifestado o desejo de viajar a todas as cidades que foram inundadas durante os temporais.

“Quando tiver tudo resolvido, nós vamos voltar para o Rio Grande do Sul pra agradecer aquilo que vocês fizeram de mais extraordinário, que foi a solidariedade do povo brasileiro, mas, sobretudo, do povo gaúcho com as pessoas que foram vítimas das enchentes”, finalizou.

Durante a reunião com os prefeitos, o governo anunciou o adiantamento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as 47 cidades que declararam estado de calamidade em função das enchentes. O valor soma R$ 192,7 milhões.

