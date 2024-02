Pedofilia: bandido vende vídeos mediante Pix e envia “amostra grátis”

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, deflagrou, nesta terça-feira (20/2), a Operação Cameroceras, contra a produção e a comercialização de arquivos com conteúdo de exploração sexual infantil.

Há 70 policiais civis mobilizados, para cumprir 16 mandados judiciais em 11 cidades goianas – um deles de prisão preventiva, efetuada em Goiânia (GO).

A polícia detalhou que o investigado criava dezenas de grupos para venda de conteúdos com exploração sexual. Ele enviava convite e “amostras” dos materiais para, posteriormente, comercializá-los.

Em conversas com “clientes”, o criminoso dizia ter mais de 5 mil vídeos com imagens de abuso de menores e negociava a venda por R$ 100. Os investigadores tiveram acesso às mensagens com algumas das negociações.

Leia algumas das conversas:

estupro

Criminoso vendia vídeos mediante pagamento por Pix e enviava “amostra grátis” PCGO/Reprodução

Investigados foram presos em flagrante PCGO/Reprodução

Apuração é da Polícia Civil de Goiás PCGO/Reprodução

Operação ocorreu nesta terça-feira (20/2) PCGO/Reprodução

Equipes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão PCGO/Reprodução

Outras 15 pessoas foram alvo de mandados de busca e apreensão. Duas delas acabaram presas em flagrante por terem consigo, no momento da operação, vasto material de exploração sexual infantil.

As prisões em flagrante ocorreram nas cidades goianas de Senador Canedo e Mara Rosa. Os detidos foram levados para a carceragem e passarão por audiência de custódia.