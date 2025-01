Pedreiro é executado a tiros enquanto trabalhava em Luís Eduardo Magalhães

Um pedreiro de 38 anos, identificado como Edgar de Jesus Reis, foi executado a tiros na noite deste sábado (25), por volta das 21h, no bairro Florais Léa IV, no município de Luís Eduardo Magalhães. O criminoso efetuou os disparos e fugiu após o crime.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a vítima estava trabalhando em uma residência na rua Beth Lago quando foi surpreendida por um atirador, que se aproximou e disparou diversas vezes contra ela. Edgar, que estava em cima de uma escada, caiu e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e constatou cerca de 13 perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor do crime e a motivação. Até o momento, nenhuma hipótese é descartada.