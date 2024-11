Pedreiro é morto a tiros dentro de bar no interior baiano

Um homem foi morto a tiros dentro de um bar na noite deste domingo (10), em Maracás, no Vale do Jiquiriçá. O crime ocorreu na Rua 06, do bairro Irmã Dulce. Segundo o Blog do Marcos Frahm, a vítima, que trabalhava como pedreiro, foi surpreendido quando jogava sinuca no estabelecimento.

Os atiradores chegaram ao local a bordo de uma motocicleta, entraram e dispararam contra a vítima. Depois, fugiram. Ainda segundo informações, a vítima estava na companhia do filho adolescente, que ainda o socorreu ao Hospital Municipal Álvaro Bezerra, mas o homem não resistiu aos ferimentos.