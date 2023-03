Pedrinho Matador: suspeitos abandonaram carro após matar serial killer

São Paulo – A Polícia Militar de São Paulo informou que o serial killer Pedrinho Matador foi morto a tiros por homens encapuzados por volta das 10h deste domingo (5/3), em Mogi das Cruzes, na região metropolitana.

Segundo a PM, um Gol preto, que teria sido utilizado pelos matadores, foi localizado abandonado próximo ao local do crime, na Estrada da Cruz do Século. Até por volta das 13h40, os suspeitos ainda eram procurados.

Foto que circula pelas redes sociais mostra o corpo de Pedrinho Matador caído na ruaReprodução/Redes sociais

Ele foi morto na porta da casa onde morava em Mogi das Cruzes (SP)Reprodução/Twitter

Pedrinho Matador foi assassinado em Mogi das Cruz (SP), neste domingo (5/3)Divulgação/ Polícia Civil

Pedrinho Matador em entrevista ao Cometa Podcast em 2022Reprodução/Youtube

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes confirmou que o corpo, encontrado na rua com várias perfurações é de Pedrinho Matador

Ele fazia palestras sobre sua trajetóriaReprodução/Youtube

Pedrinho afirmou que havia saído do crimeReprodução/Youtube

Nos vídeos, ele analisava situações cotidianas do paísReprodução/Youtube

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e constatou a morte no local, na altura do número 45 da Rua José Rodrigues da Costa, no Bairro Ponte Grande.

Uma foto que circula pelas redes sociais mostra o corpo de Pedrinho Matador caído na calçada onde foi morto. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado com diversas perfurações. A perícia foi acionada ao local.

Pedro Rodrigues Filho tinha 68 anos e condenações por dezenas de assassinatos.