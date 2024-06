Pedro Bial se emociona e vai às lágrimas ao lembrar da mãe

Nessa sexta-feira (31/5), Pedro Bial se emocionou ao bater um papo com Marília Gabriela e o filho, Theodoro Cochrane. Durante o Conversa com Bial, na TV Globo, o jornalista chorou o relembrar a mãe, Suzane Bial. “Ela vai fazer 100 anos”, contou.

Tudo começou depois de Marília falar da morte do ex-marido, Zeca Cochrane, que faleceu em agosto de 2021:

“Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força”, declarou.

Theodoro também lamentou a partida do genitor e explicou que demorou para superar o luto. “Chegou uma hora em que ficou meio insuportável mesmo. Meu pai morreu, reavaliei minha vida, o que ele tinha feito com a vida dele, o que eu estava fazendo com a minha”.

Cochrane seguiu explicando sobre o que fez para lidar com a forte perda: “Entrei num processo depressivo profundo, fui viver meu luto com minha mãe, em Lisboa, a convite dela”.

Foi aí que Bial não se conteve e ficou reflexivo ao pensar que a mãe se tornará uma centenária em breve. “Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz”, ponderou.

Theodoro ainda filosofou sobre Marília, que completou 76 anos. O rapaz frisou que a maturidade da mãe foi essencial para que se curasse e retomasse a vida em paz: “É uma catarse na minha vida. Não poderia ter vindo em outro momento”.

Theodoro Cochrane finalizou citando uma passagem de Zeca, que leu seu mapa astrológico. “Meu pai também dizia: ‘Vejo no seu mapa figuras muito femininas pautando sua vida e vejo nesse auge você tendo muito reconhecimento, fazendo coisa de muita alegria com uma mulher muito forte’. Mal sabia ele que era a minha mãe”, encerrou.