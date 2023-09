Pedro Clerot acelera em Portugal na busca de subir na tabela da F4 Espanhola

A F4 Espanhola realiza neste final de semana a antepenúltima etapa da temporada 2023, marcada para o circuito do Estoril. E um dos mais promissores pilotos brasileiros atuando na Europa, o brasiliense Pedro Clerot, busca bons resultados para se aproximar do líder do campeonato no tradicional autódromo português.

Clerot aparece na quinta colocação do campeonato após a disputa da etapa de Jerez, no último final de semana. O piloto da MP Motorsport possui duas vitórias na temporada, ambas obtidas na abertura do campeonato, em Spa-Francorchamps, até então a única etapa realizada fora da Espanha.

“Tivemos Jerez nesse último final de semana, mas não temos tempo para pensar no passado, agora nosso foco é para a próxima etapa em Estoril. Fizemos bons testes lá recentemente e estou empolgado para fazer uma boa etapa. Estamos na quinta colocação do campeonato, mas não tão distante do vice-líder, então temos que trabalhar atividade por atividade para buscar bons resultados e subir na classificação”, disse Clerot.

A programação da F4 Espanhola no Estoril será aberta no sábado (30), dia em que serão realizados os treinos livres, a primeira classificação e a corrida que abre o final de semana, marcada para 10h55. O domingo contará com uma nova definição de posições de largada e mais duas corridas, com largadas às 6h45 e às 11h30. O canal da categoria no YouTube mostra as três provas ao vivo.