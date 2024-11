Pedro é o atacante com mais gols no futebol brasileiro no ano. Confira

O atacante Pedro, do Flamengo, está lesionado desde o começo de setembro, quando acabou torcendo o joelho em treino da Seleção Brasileira. No entanto, mesmo parado, o jogador é o centroavante com mais participações em gols no futebol brasileiro em 2024.

O camisa nove do Rubro-Negro soma 38 participações em gols, sendo 30 bolas na rede e oito assistências, em 43 jogos. O segundo colocado é Yuri Alberto, do Corinthians, com 32 participações em 53 partidas.

Pedro (Flamengo) – 43 jogos, 30 gols e 8 assistências

Yuri Alberto (Corinthians) – 53 jogos, 26 gols e 6 assistências

Hulk (Atlético-MG) – 48 jogos, 19 gols e 11 assistências

Flaco López (Palmeiras) – 56 jogos, 21 gols e 7 assistências

Lucero (Fortaleza) – 58 jogos, 23 gols e 5 assistências

Além disso, Pedro é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás somente de Estevão. São 11 bolas na redes e cinco assistências em 21 partidas disputadas.

Artilheiro, Estevão, do Palmeiras possui 12 gols e oito assistências em 28 jogos do Alviverde no Brasileirão.