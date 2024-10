Pedro Henrique & João Victor lançam feat com a dupla Kaká e Pedrinho na próxima quinta (24)

Em uma nova fase de suas carreiras, os irmãos e dupla sertaneja Pedro Henrique & João Victor vão lançar um novo single em parceria com a dupla Kaká e Pedrinho. A música, intitulada “Balançou”, será lançada em todas as plataformas digitais na próxima quinta-feira, dia 24 de outubro.

A dupla, que vem fazendo bastante sucesso nas redes sociais, apresenta um novo repertório com o intuito de se conectar ainda mais com o público que os acompanha. “Balançou” será o primeiro lançamento do EP “BORAVÊ”. O novo projeto busca explorar temas mais leves, descontraídos e modernos, que gerem conexão com a energia da juventude.

Pedro Henrique diz que a expectativa da dupla é que a música se torne um sucesso nacional, com sua batida envolvente e alto-astral. Para ele, o feat com a dupla Kaká e Pedrinho chamará a atenção do público.

“É um feat que combina demais com a gente, e eles têm um trabalho incrível. Unir nossos talentos foi algo muito especial. Espero que faça sucesso, que toque nas rádios e em todos os lugares possíveis do país”, diz o cantor.

