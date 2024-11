Pedro Novaes afirma que é um ‘nepo baby’ que busca seu espaço na indústria

Pedro Novaes, de 28 anos, fez sua estreia na novela “Garota do Momento“, interpretando o fotógrafo Beto, que se envolve romanticamente com a protagonista Beatriz. Filho dos renomados atores Letícia Spiller e Marcelo Novaes, ele é frequentemente rotulado como um “nepo baby”, um termo que designa aqueles que se beneficiam da notoriedade de seus familiares. Apesar disso, Pedro afirma que está determinado a traçar seu próprio caminho na indústria. O jovem ator diz que passou por um processo de seleção rigoroso para garantir seu papel na novela e, embora tenha enfrentado críticas sobre sua escolha, ele se dedica intensamente ao seu trabalho.

Desde o início de sua carreira na televisão, em 2019, quando foi protagonista em “Malhação: Toda Forma de Amar”, Pedro tem se esforçado para se destacar no meio artístico. Além de atuar, ele também é integrante da banda Fuze. Em sua vida pessoal, Pedro mantém um relacionamento com a jornalista Eduarda Vilar, com quem está junto há três anos. Ele não considera a fama de seus pais como um fardo, mas sim como uma fonte de inspiração que o motiva a se aprimorar. Para ele, a influência de Letícia e Marcelo é um aspecto positivo que contribui para seu crescimento profissional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias