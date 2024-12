Pedro Pascal lidera lista dos mais quentes no Grindr em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Pedro Pascal, de 49 anos, lidera o ranking dos homens mais quentes do ano no aplicativo Grindr, de paquera gay. Ele esta no topo da lista entre os maduros mais desejados pelo público do app.

Entre os mais jovens o preferido é o cantor australiano Troye Sivan, de 29 anos. A cantora Charli XCX foi escolhida a “mãe” do ano, ou seja, é a diva preferida dos fãs que usam o aplicativo.

Ator de “The Last of Us” e “The Mandalorian”, a série derivada de “Star Wars”, Pascal é um dos queridinhos atuais de Hollywood. Ele também atuou em “Game of Thrones”, no curta-metragem “Estranha Forma de Vida”, de Pedro Almodóvar, e está em cartaz em “Gladiador 2”.

No faroeste gay de Almodóvar, ele vive um relacionamento gay com Ethan Hawke.

O ranking de homens sexy de 2024 têm também o ator Jonathan Bailey, o rapper Bad Bunny, o jogador de futebol Travis Kelce e o também ator Jeremy Allen White.

Entre os mais novos a lista é completada por Shawn Mendes, Jacob Elordi, Lil Nas X e The Challengers.

