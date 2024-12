Peixe mais caro do mundo pode ser extinto por conta das mudanças climáticas

Após ser quase extinto pela pesca excessiva, o atum rabilho experimentou uma notável recuperação nos últimos anos. No entanto, uma matéria da BBC mostra como ele agora enfrenta um novo desafio: as mudanças climáticas.

O atum rabilho, uma das espécies de peixe mais valiosas e procuradas, foi levado à beira da extinção devido à alta demanda global por sushi.

A sobrepesca levou a uma queda drástica em suas populações, mas, graças à implementação de cotas de pesca mais sustentáveis e à repressão à pesca ilegal, os estoques começaram a se recuperar.

Em 2021, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) rebaixou o status de “ameaçado” para “menos preocupante” do atum rabilho do Atlântico, e o atum rabilho do Pacífico também superou as metas de recuperação. Porém, as mudanças climáticas agora ameaçam essa recuperação.

Calor extremo tem deixado as temperaturas do oceano mais altas, e o atum rabilho vem mudando suas rotas em busca de águas mais frias – Imagem: stockelements/Shutterstock

Como as mudanças climáticas afetam o atum rabilho

Estudos mostram que o atum rabilho é altamente sensível às variações de temperatura, o que afeta seu metabolismo, reprodução e padrões migratórios.

Como resposta ao aumento das temperaturas do oceano, o atum rabilho está migrando para águas mais frias.

Cientistas observaram que algumas populações estão se afastando de suas rotas migratórias tradicionais, como no caso do atum rabilho do Atlântico, que está se deslocando para o norte, em direção à Islândia.

Além disso, as áreas de desova, como o Mar Mediterrâneo, estão enfrentando aumentos de temperatura que podem afetar negativamente os atuns jovens.

O aumento das temperaturas do oceano também pode forçar o atum rabilho a migrar para novas áreas de berçário, o que afetaria as comunidades pesqueiras que dependem da captura do peixe.

As mudanças nos padrões migratórios podem desestabilizar as economias locais, especialmente para pescadores menores, que enfrentam dificuldades devido às restrições rigorosas de pesca implementadas para proteger a espécie.

Embora o atum rabilho tenha se recuperado nos últimos anos, a ameaça das mudanças climáticas e a necessidade de políticas de pesca mais sustentáveis continuam a ser desafios críticos para garantir sua sobrevivência a longo prazo.

Efeitos das mudanças climáticas nos padrões migratórios do atum podem impactar negativamente na economia de locais onde há a pesca da espécie – Reprodução: Kate Estes/Unsplash

