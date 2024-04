Pela inflação, BNDES retrai crédito a empresas há 9 anos

Carteira do banco estatal de fomento fechou 2023 em R$ 410,7 bilhões, queda de 2,4% ante o ano anterior; dados são do BC

BNDES (fachada na imagem) impulsionou os empréstimos por capital de giro em 2023 Sérgio Lima/Poder360

Gabriel Benevides 7.abr.2024 (domingo) – 14h00



O estoque da carteira de crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) está em retração anual há 9 anos, desde 2014 –quando se leva em conta a correção das cifras pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O saldo de disponibilidades para empréstimos para as empresas fechou 2023 em R$ 410,7 bilhões. Representa uma retração de 2,4% ante os R$ 420,7 bilhões do ano anterior. Os números podem ser encontrados no painel de dados abertos do Banco Central.

A maior retração na carteira de crédito em 9 anos se deu em 2016, quando caiu 18,5% em termos reais. Leia abaixo o histórico.

A menor variação negativa no estoque se deu em 2022. O último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL) apresentou queda de 0,4% no estoque disponível para empréstimos pelo BNDES. Com o ex-presidente, entretanto, 2019 foi marcado por uma redução de 16,7%, a 2ª mais intensa em 9 anos.

A carteira de crédito de um banco equivale ao somatório de todos os empréstimos realizados por um banco em um determinado período. Geralmente é dividida em crédito empresarial e pessoal.

O Banco Central apresenta algumas divisões para os financiamentos do BNDES. O estoque de crédito destinado para investimentos de pessoas jurídicas também encolheu desde 2014. Em todos os anos analisados, essa modalidade representou a maior fatia da carteira total para companhias.

A maior queda (19,4%) se deu em 2016, quando o saldo ficou aos R$ 752,5 bilhões.

O banco estatal de fomento pisou no freio para os empréstimos ao setor agroindustrial. O financiamento dessa área cresceram 3,7% em 2023.

Mesmo com a expansão, essa variação foi 2,4 pontos percentuais a menos que o aumento de 6,1% do ano anterior. Ou seja, houve desaceleração.

Na contramão das outras linhas de crédito para pessoas jurídicas, a carteira de capital de giro do banco de fomento disparou 79,9% em 2023. Essa modalidade visa a dar recursos financeiros para uma empresa cobrir suas despesas operacionais diárias. Geralmente é utilizada para impulsionar pequenos negócios.

Apesar disso, o valor do estoque de capital de giro (R$ 7,9 bilhões) ainda é ínfimo quando comparado ao total.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um discurso de movimentar a economia por meio da concessão de crédito. Essa é uma das razões para o presidente apelar tanto para a redução das taxas básicas de juros –mesmo que as alíquotas elevadas sirvam para controlar a inflação.

Em seu discurso de posse no Congresso Nacional, o petista disse que os bancos públicos iriam “impulsionar as pequenas e médias empresas”.