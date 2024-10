Pela primeira vez em Salvador, CBF conclui Curso Licença A de Treinador de Futebol

Na última sexta-feira (11), no Barradão, com o apoio da FBF (Federação Bahiana de Futebol), foi concluído o Curso Licença A de Treinador de Futebol da CBF Academy. Esta foi a primeira vez que Salvador recebeu a etapa presencial ministrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Foram duas semanas de aulas teóricas, no auditório da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e práticas, no Centro de Treinamento Manoel Barradas, com uma aula sendo realizada no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo (Cidade Tricolor). No total, 50 alunos participaram do curso, que também contou com uma etapa online.

O encerramento do curso recebeu as presenças do Diretor de Registros e Transferências da FBF, Felipe Quadros, e do presidente do Vitória, Fábio Mota. O gerente de competições da FBF, e ex-jogador de Bahia e Vitória, Silvio Mendes Júnior, participou do curso como aluno.

O curso Licença A da CBF Academy é voltado para técnicos de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes profissionais. O programa conta com métodos e conteúdo para estruturação e planejamento de treinamentos, montagem de elenco, periodização técnica e tática, fundamentos de liderança, avaliação e análise do desempenho, e a gestão das relações do treinador com os públicos do futebol.

O público-alvo do curso são profissionais que atuam ou pretendem atuar na posição de treinador de atletas formados, em equipes de futebol profissional de clubes e demais organizações do esporte. É necessário possuir o Certificado da Licença B.

Duas semanas de aulas teóricas aconteceram no auditório da Casa de Apostas Arena Fonte Nova Foto | Foto: FBF