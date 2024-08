Pela primeira vez, Mani Rego esclarece o término com Davi Brito

O Domingo Record deste fim de semana traz uma entrevista especial com Mani Rego. De vendedora de sanduíche a influenciadora de sucesso, a influenciadora abriu o coração pela primeira vez e falou sobre o que viveu após se separar de Davi Brito.

O término do casal tornou-se um dos assuntos mais comentados e polêmicos do ano e até hoje, meses depois, continua sendo alvo de especulações. Em conversa com a repórter Lorena Coutinho, que aconteceu em Salvador, na Bahia, Mani deu a sua versão sobre os momentos pós-BBB.

“Me calei, não porque que estava errada em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando, preservando os meus sentimentos”, desabafou.

Apesar de chamá-la de esposa durante todo o reality show, poucas horas depois de deixar o reality da TV Globo como campeão e um prêmio de R$ 3 milhões, Brito voltou atrás e falou que estava conhecendo a empreendedora, chocando não apenas a moça, como fãs do casal, que estranharam a mudança no status do relacionamento.

Desde então, surgiram muitas as especulações, mas durante muito tempo, Mani preferiu o silêncio. Rego ainda esclareceu boatos sobre a divisão do prêmio com o ex-marido e contou como lidou com todo este turbilhão.

1 de 4

Mani esclareceu o que aconteceu durante a separação de Davi

Divulgação/Record

2 de 4

Mani Rego, ex de Davi Brito, com a repórter do Domindo Record, Lorena Coutinho

Divulgação/Record

3 de 4

Mani Rego revelou que foi convidada para A Fazenda 16

Reprodução/Instagram

4 de 4

Mani Rego

Tulio Martins

A empresária explicou que ficou magoada com os julgamentos das pessoas e, principalmente, com o silêncio de Davi Brito. “Isso foi o que me doeu muito, as pessoas acusaram minha família, me acusaram, que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano pra retirar dinheiro”, encerrou.

O Domingo Record é apresentado por Rachel Sheherazade e vai ao ar neste domingo (1º/9), a partir das 12h45.