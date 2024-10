Pelé 84 anos: relembre os jogos e números do Rei contra times baianos

A data de 23 de outubro sempre será considerada especial para o mundo do futebol. Nesta quarta-feira, Pelé, considerado o maior jogador de todos os tempos, completaria 84 anos. É a segunda comemoração deste aniversário desde seu falecimento, ocorrido em 29 de dezembro de 2022.

“Hoje o nosso Rei do Futebol estaria fazendo aniversário. A saudade é grande, mas seu legado é eterno. Deixe sua mensagem de carinho nos comentários e vamos manter a história viva em cada um de nós!”, publicou o perfil oficial do Rei, nas redes sociais.

Conhecido por suas conquistas, Edson Arantes do Nascimento mudou para sempre o futebol. Ao longo de sua carreira, o Rei marcou expressivos 1282 gols. Pelo Santos, foram 1091 tentos; pela Seleção Brasileira, 95 gols; e pelo Cosmos, seu último clube, mais 64.

Além desses números, Pelé também anotou 32 gols por equipes combinadas, como a seleção paulista, um time misturado entre Santos e Vasco, a seleção do exército e a seleção do sudeste.

Pelé teve anos verdadeiramente notáveis, com recordes difíceis de igualar. Em três ocasiões, o craque superou a marca de 100 gols em um único ano. O melhor deles foi 1959, quando balançou as redes 126 vezes. Em 1961, ele marcou 111 gols e, em 1965, anotou 105 tentos, consolidando seu nome na história do esporte.

Entre todos esses números durante a carreira, o Rei, obviamente, não passou despercebido aos olhos dos torcedores baianos, que tiveram o privilégio de observá-lo desfilar em campo algumas vezes. A primeira vez de Edson Arantes do Nascimento em solo baiano foi em 20 de agosto de 1967. Um ano após sua estreia como profissional, Pelé jogou um amistoso entre o Santos e a Seleção de Salvador na Fonte Nova. O duelo terminou empatado por 2 a 2, e o craque não marcou gol.

Ao todo, Pelé disputou 21 partidas na Bahia, atuando por Santos, Seleção Paulista e Seleção Brasileira. Conquistou 13 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. O Bahia foi seu principal adversário: entre os triunfos, venceu oito vezes o Tricolor de Aço. Já o Vitória se mostrou um adversário mais difícil, saindo invicto em seus confrontos com o camisa 10. Em apenas dois jogos disputados, o Leão da Barra venceu ambos e Pelé não marcou gols.

Vale destacar que Salvador não foi o único palco das partidas de Pelé no estado. O ex-jogador também atuou duas vezes no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, em amistosos pelo Santos: um contra o Bahia, em 1965, vencendo por 6 a 1, e outro contra a Seleção de Ilhéus, em 1967, com vitória por 3 a 1.

A última partida de Pelé na Bahia ocorreu em 1975. Quando atuava pelo Cosmos, dos Estados Unidos, o Rei aceitou um convite do Santos para disputar um amistoso contra o Bahia pelo Torneio Governador Roberto Santos, jogando apenas o primeiro tempo.

Foto: Divulgação

O Bahia Notícias preparou uma lista abaixo, em ordem cronológica, com todos os confrontos do Rei Pelé no estado. Confira:

1957

20/8/1957 – (Amistoso) Seleção de Salvador 2×2 Santos, na Fonte Nova

22/8/1957 – (Amistoso) Santos 2×1 Bahia, na Fonte Nova

1959

23/04 – (Amistoso) Santos 2×1 Bahia, na Fonte Nova

30/12 – (Taça Brasil) Santos 2×0 Bahia, na Fonte Nova – Gol de Pelé

1960

19/01 – (Amistoso) Seleção Baiana 0x2 Seleção Paulista, na Fonte Nova