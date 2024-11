Pelo menos 15 ficam feridos em acidente com ônibus na Bahia; vítimas que morreram são mulheres

Além das quatro vítimas que foram a óbito, outras 15 pessoas ficaram feridas no acidente com um ônibus de turismo na BR-101, trecho de Catu , na madrugada desta segunda-feira (11). O veículo voltava de Aracaju onde os passageiros participaram de uma festa [Pré-Caju] com destino a Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta 3h10 na altura do km 357 da BR-110. Aos policiais, o motorista declarou que o acidente ocorreu após uma manobra brusca para desviar de uma carreta que realizava ultrapassagem no sentido contrário.

No momento, a pista está liberada e segue com o fluxo normal. As causas do acidente devem ser apuradas pela PRF.