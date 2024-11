Pelo menos 3,79 milhões de carros no Brasil circulam com defeitos de fabricação

Desde 2011, as montadoras de automóveis realizaram dezessete milhões de convocações para reparar ou substituir peças com defeitos de fabricação. E quase quatro milhões (3.788.997) de consumidores, até hoje, não realizaram a substituição.

A assistente social Marcela Gonçalves Feitosa de Melo foi uma das vítimas destes airbags. Ao bater na traseira de um carro que parou em uma faixa de pedestres, o seu carro acionou o dispositivo. Esta semana, a Polícia Civil confirmou que um fragmento de cerca de dois centímetros de diâmetro se soltou do airbag, atravessou o pescoço da assistente social e provocou uma hemorragia que a levou a óbito.

O aviso de recall fica em destaque no aplicativo CNH digital, mas também é possível pesquisar se há necessidade de recall, através do site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com o número do chassi ou da placa do carro. O recall é obrigatório e gratuito.