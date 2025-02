Pelo Paulistão, São Paulo já enfrentou Inter de Limeira no DF

O torcedor do São Paulo já pode se preparar para reencontrar o Tricolor Paulista na capital federal. Na próxima segunda-feira (10/2), o Soberano vem a Brasília para duelo contra a Inter de Limeira, às 21h30, pelo Campeonato Paulista. A partida é apresentada pelo Metrópoles Sports.

Em 2024, o confronto entre São Paulo e Inter de Limeira também aconteceu no DF. Na ocasião, no dia 28 de fevereiro, o Tricolor Paulista goleou o adversário por 3 x 0 com gols de Ferreirinha, Luciano e James Rodríguez.

Além disso, o time comandado por Luis Zubeldía jogará com o retrospecto ao seu favor. São Paulo e Inter de Limeira se enfrentaram 47 vezes oficialmente. No histórico, o Tricolor paulista triunfou 25 vezes, enquanto o Leão da Paulista venceu apenas cinco vezes e 17 jogos foram empate.

Segunda casa

O MorumBIS, estádio do São Paulo, receberá os shows da cantora colombiana Shakira, e o Tricolor Paulista destinou a Arena BRB Mané Garrincha para ser a casa da equipe durante esse período. A parceria, a logística e os deslocamentos foram pontos cruciais para o Soberano permanecer em Brasília.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre São Paulo e Inter de Limeira já estão disponíveis e estão sendo vendidos exclusivamente pela Bilheteria Digital.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1, em Brasília (DF)

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1, em Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1, em Brasília (DF)

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1, em Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1, em Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2, em Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2, em Belém (PA)

Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2, em Brasília (DF)

Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2, em Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2, em Brasília (DF)

Botafogo x Madureira – 9/2, em Cariacica (ES)

São Paulo x Inter de Limeira – 10/2, em Brasília (DF)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2, em Uberlândia (MG)

São Paulo x Velo Clube – 13/2, em Brasília (DF)

Portuguesa x Corinthians – 16/2, em São Paulo (SP)