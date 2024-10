Pelo segundo dia consecutivo, dólar fecha em alta e vai a R$ 5,66

Pelo segundo dia consecutivo, o dólar fechou em alta de 0,14%, a R$ 5,66, nesta quarta-feira (16/10). Com a alta, a moeda acumula alta de 0,89% na semana, um avanço de 3,99% no mês e um ganho de 16,73% no ano. O Ibovespa também encerrou em alta de 0,54%, aos 131.750 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,81% na semana, perdas de 0,59% no mês e um recuo de 2,34% no ano.

O resultado no índice brasileiro é fruto, basicamente, das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e banqueiros. O ministro garantiu que a agenda de revisão de gastos públicos segue como prioridade do governo e que, até o fim do ano, serão apresentadas “medidas consistentes” para que o arcabouço fiscal tenha vida longa.

“O suficiente. É uma dinâmica suficiente para garantir vida longa ao arcabouço fiscal. É isso que nós estamos mirando”, disse o ministro. “Eu nem estou falando em corte, eu quero muito mais uma calibragem da dinâmica da evolução dos gastos para caber dentro do arcabouço fiscal e nós seguirmos a vida com o juro mais baixo, crescimento e geração de emprego.”

Haddad garantiu que as propostas a serem feitas pelo governo não vão afrouxar as normas já existentes e disse que “não há hipótese” de estatais saírem da contabilidade do arcabouço fiscal, argumentando que alterações de redação nas medidas podem ser feitas caso haja alguma divergência de interpretação.

No cenário externo, o destaque nos Estados Unidos segue sendo a disputa pela presidência entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Pesquisas recentes mostram uma disputa apertada. Kamala manteve uma vantagem de 3 pontos percentuais sobre o republicano — 45% a 42% — nas intenções de voto, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Com o futuro incerto, as declarações de Trump a respeito de aumentar as tarifas para importação de produtos nos Estados Unidos, se eleito — o que poderia prejudicar o comércio exterior e os países exportadores, como o Brasil –, vem chamando a atenção dos investidores.

Os preços do petróleo encerraram o dia com ligeira queda, perto da estabilidade. No fechamento, o petróleo Brent – referência mundial – para dezembro caiu 0,04% a US$ 74,22 por barril enquanto o petróleo WTI – referência americana – recuou 0,27% para US$ 70,39. Nesta semana, os preços caíram quase 7%.