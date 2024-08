Pelo segundo dia seguido, SP tem recorde de frio com 4,3°C na zona sul

São Paulo — A cidade de São Paulo amanheceu gelada neste domingo (11/8) e com recorde de temperatura média mínima este ano. De acordo com os dados das estações meteorológicas automáticas da prefeitura de São Paulo, fez 6,9°C no fim da madrugada. A menor temperatura absoluta ocorreu no extremo da zona sul, mais precisamente em Parelheiros-Marsilac, com 4,3°C, estabelecendo um novo recorde.

Antes, o recorde de frio neste ano havia acontecido no dia anterior, com mínima de 8,1°C e absoluta de 4,8°C, também em Parelheiros-Marsilac.

O domingo começou com muitas nuvens e formação de neblina em vários bairros da capital paulista e aeroportos da região, mas que se dissipam com o predomínio de sol entre poucas nuvens no decorrer do dia. A temperatura máxima prevista é de apenas 20°C e os índices de umidade do ar devem permanecer acima dos 35% neste domingo de Dia dos Pais.

Não há previsão de chuva.

Próximos dias Após o afastamento da frente fria, a entrada de uma massa de ar frio e seco de origem polar vai manter o tempo estável e sem previsão de chuva nos próximos dias. O frio continua pelo menos até a próxima sexta-feira (16/8), quando então o ar gelado perde intensidade e as temperaturas passam a se elevar gradativamente.

De acordo com o Centro de Emergências Climáticas da prefeitura, a próxima semana ainda promete ser gelada e com probabilidade de novo recorde de temperatura mínima.

Na segunda-feira (12/8), a madrugada deve apresentar poucas nuvens e termômetros em torno dos 8°C. No decorrer do dia, poucas nuvens e céu claro em alguns momentos, com temperatura máxima de 19°C e percentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 45%.

Na terça-feira (13/8), o cenário atmosférico se mantém inalterado. O frio continua ao longo do dia, que deve registrar mínima de apenas 6°C no fim da madrugada e céu com poucas nuvens. No restante do período, predomínio de sol, mas sem elevação significativa da temperatura. A máxima não deve superar os 16°C, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 60%