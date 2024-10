Peñarol assume defesa de torcedores presos no Rio e critica a Polícia Militar carioca

O clube uruguaio Peñarol manifestou-se oficialmente sobre a detenção de seus torcedores no Brasil, após tumultos antes do jogo contra o Botafogo, na última quarta-feira, pelas semifinais da Copa Libertadores. Em nota, o presidente do Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, anunciou que a instituição está fornecendo apoio jurídico aos 21 torcedores que permanecem presos no Rio de Janeiro, com o objetivo de assegurar sua liberação e retorno ao Uruguai. O clube repudiou a atuação da Polícia Militar carioca durante o conflito e indicou que planeja tomar medidas junto às autoridades brasileiras, organismos internacionais e instituições sul-americanas de futebol para evitar a recorrência de episódios semelhantes.

Segundo o Peñarol, foram observadas falhas na organização das autoridades para o transporte dos torcedores ao estádio Nilton Santos. A nota destaca que o ponto de encontro dos torcedores foi fixado unilateralmente pela polícia, sem atender ao planejamento acordado em reunião com o consulado uruguaio e a equipe de segurança do clube. Além disso, a empresa contratada pelo Peñarol para fornecer 35 veículos decidiu não disponibilizá-los, alegando riscos devido ao incêndio de um ônibus com torcedores uruguaios.

O Peñarol enfatizou que, embora considere importante manter seus associados e torcedores informados, está evitando declarações públicas que possam interferir no andamento do processo judicial, priorizando a situação dos detidos. A instituição também agradeceu o apoio de outras entidades e clubes da região que já enfrentaram situações semelhantes no Brasil e demonstraram solidariedade. No campo, o Botafogo venceu o Peñarol por 5 a 0, obrigando a equipe uruguaia a buscar uma vitória por seis gols de diferença no jogo de volta para avançar na competição.

Veja a nota do Peñarol

Comunicado – Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/UnDB7DBlDP — PEÑAROL (@OficialCAP) October 26, 2024

