Peñarol x Botafogo: gols de Savarino e Almada são uma boa aposta?

Peñarol e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (30/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Se você está pensando em apostar, é hora de ficar de olho nos estrangeiros que têm se destacado como verdadeiras estrelas do Fogão nesta grande fase.

Com um futebol de alta qualidade, o Botafogo chegou à semifinal ao deixar grandes clubes como Palmeiras e São Paulo pelo caminho. Agora, a equipe carioca traz uma vantagem confortável de cinco gols após uma goleada impressionante de 5 x 0 no jogo de ida, aproximando-se cada vez mais da tão sonhada final.

Odds* bet365 para gol de Savarino

Savarino abrir o placar – odd 8.50 na bet365

Gol de Savarino no jogo – 4.33

Savarino marca por último – 8.50

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 29 de outubro de 2024 às 13h32.

Odds* bet365 para gol de Almada

Almada abrir o placar – odd 9.00 na bet365

Gol de Almada no jogo – 4.50

Almada marca por último – 9.00

Isso significa que, se você apostar R$ 10 e Almada abrir o placar, seu retorno será de R$ 90.

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 29 de outubro de 2024 às 13h32.

Estrangeiros do Botafogo em alta

Embora o Glorioso tenha alguns jogadores pendurados e possa optar por poupar atletas, ainda conta com um elenco talentoso que pode brilhar em campo. Destaque para os estrangeiros do meio de campo: Savarino e Almada.

O venezuelano Savarino acumula 10 gols e 10 assistências em 2024 enquanto o argentino Almada, que chegou mais recentemente, já deixou a marca em duas oportunidades. Com esses talentos, o Botafogo promete lutar com garra para garantir a classificação.





Como o Peñarol chega para a partida?

O pentacampeão chega para este confronto após se classificar pelo grupo G em segundo lugar, mesmo grupo do Atlético-MG. Nas oitavas, goleou o The Strongest no jogo de ida por 4 x 0 e mesmo perdendo o de volta por 1 x 0, classificou-se. Nas quartas, passou pelo poderoso Flamengo ganhando o jogo de ida em pleno Maracanã.

Como o Botafogo chega para a partida?

Do outro lado, o Botafogo está em busca da primeira Libertadores. Na fase de grupo estava no D e terminou também em segundo colocado. Nas oitavas de final enfrentou o tricampeão Palmeiras, vencendo o jogo de ida e empatando o da volta. Já nas quartas, passou pelo também tricampeão São Paulo, empatando os dois jogos e levando a decisão para os pênaltis.

Informações gerais da partida