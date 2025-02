Penduricalhos: conheça licenças e gratificações que juízes recebem

O debate sobre os supersalários dos magistrados no Brasil voltou à tona, nesta segunda-feira (10/2), após decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu verba indenizatória referente a auxílio-alimentação que tribunais do país concediam a juízes com o entendimento de que asseguravam isonomia entre pagamento de verba também oferecida pelos Ministérios Públicos.

Apesar de serem submetidos aos tetos constitucionais, os juízes têm direito aos penduricalhos — benefícios financeiros complementares aos salários.

Conheça quais são as licenças e gratificações recebidas por juízes:

Horas extras.

Auxílios Saúde, moradia e pré-escolar.

Adicional noturno.

Verbas indenizatórias.

Esses são os valores que usualmente inflam as remunerações de magistrados para além do teto constitucional, correspondente aos subsídios recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), hoje estabelecidos em R$ 44 mil.

Ao contrário do restante do funcionalismo, para juízes, decisões que reconhecem o pagamento de verbas devidas do passado não entram para a fila de precatórios e são pagas imediatamente. Esses julgamentos são feitos em sessões administrativas dos tribunais ou em conselhos do Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e colegiados ligados aos diferentes ramos da Justiça.

Segundo dados do CNJ levantados pelo Metrópoles, no último ano, contracheques de magistrados de todo o país têm sido turbinados em razão do pagamento de adicionais por tempo de serviço (ATS). Mais conhecido como quinquênio, o ATS corresponde ao aumento automático de 5% nos salários a cada cinco anos. Ele foi extinto em 2006 pelo CNJ.

Em 2022, o Conselho da Justiça Federal (CJF), órgão administrativo ligado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e integrado em parte por juízes federais, atendeu a um pedido da associação da categoria, a Ajufe, para voltar a pagar o penduricalho, além de restituir todo o saldo retroativo desde 2006.

O ATS não foi o único benefício dado nesse período. Pontualmente, órgãos especiais dos tribunais concederam vantagens a juízes e conselhos ligados ao Judiciário atendendo a pedidos de magistrados. Nas planilhas divulgadas pelo CNJ, esses pagamentos são descritos como indenizações, direitos eventuais e pessoais – elas não recebem descrições mais detalhadas. Tribunais procurados pela reportagem silenciaram sobre o que os levou a pagar supersalários a seus juízes.

“Críticas injustas”

Em entrevista à Globo News, no dia 3 de fevereiro, o presidente do STF, o ministro Roberto Barroso comentou sobre as críticas acerca dos penduricalhos. Para o ministro, realmente existem valores que são acima da média, mas que no geral as críticas são injustas. “A uma certa crítica, por vezes injusta na chamada superação do teto, o que se chama de penduricalho. Tem penduricalhos que são inaceitáveis que devem e podem ser questionados judicialmente”, disse.

O ministro deu um exemplo quando um magistrado, que já está no teto, recebe os valores correspondentes as férias ou quando acumula a função de outro colega. “Ele não tem nenhuma razão para trabalhar mais se não receber mais. Então ele vai receber acima do teto. Os juízes brasileiros têm um volume de processos muito acima da média global. Em algumas circunstâncias se recebe um acréscimo, uma indenização por acúmulo de processos. Há algumas situações que recebem acima do teto, que são perfeitamente legítimas”, esclareceu.