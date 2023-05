‘Pensamos que podia ser bandido’, diz Wanessa Camargo sobre invasão de fãs em fazenda da família

Wanessa Camargo participou do PodDelas, transmitido na última quarta-feira, 10, e, na entrevista, revelou que a fazenda de Zezé di Camargo foi invadida pelos fãs dela. Antes de descobrirem que eram admiradores, a cantora disse que todos ficaram preocupados ao vê-los acampados no meio do pasto.

“Tinha uma galera acampada dentro da fazenda… E a gente (pensou) que podia ser invasão, podia ser bandido… Era o meu fã clube de Brasília… Bonitinhos. Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram ‘oi, com com licença’. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa… Não sei”, destacou.

A artista afirmou que não apoia esse tipo de atitude. “Falo para eles: não gosto de fanatismo, isso me apavora. Então toda vez que começa a sair do ponto, isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, vou lá no particular e falo: ‘você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que esteja perto de mim?'”, falou.

Decisão para proteger os filhos

Ainda durante a entrevista, Wanessa Camargo entrou em um assunto bastante delicado. A cantora revelou que decidiu não lançar uma de suas músicas buscando proteger seus filhos, José Marcis, de 11 anos, e João Francisco, de 8, frutos do casamento com Marcus Buaiz. Os dois tiveram uma separação turbulenta em maio de 2022, após 17 anos de relação.

Ela contou que a faixa faria parte de seu novo álbum, mas diante da raiva que integra a música, optou por retirá-la do projeto. “Acho que ela vai ficar fora para sempre. Quando a gente faz uma música muito na raiva, tem que pensar duas vezes. Amo minha música, mas amo muito mais os meus filhos. Então, qualquer coisinha que possa machucar meus filhos, não faço”, ressaltou.

“Se eu machucar eles, vou me machucar duas, três, quatro vezes mais. Foi bom fazer. Só de fazer, a gente joga para fora e mostra para os amigos. Funciona. Às vezes, você quer falar alguma coisa que sabe que é na raiva, no momento, e depois passa É um perigo”, continuou a artista.

Saúde mental

A artista ainda falou abertamente sobre as crises de ansiedade e depressão que enfrentou ao longo da vida. Wanessa disse que foi diagnosticada com o distúrbio mental quando tinha apenas 21 anos

“Foi horrível. Fui ao médico, ele fez um check-up geral. Foi tão difícil acreditar que aquilo tudo que eu sentia não era real, era uma construção que eu estava fazendo comigo mesma. Ia depender de uma coisa mais difícil ainda: de mim mesma”, falou.

A cantora exemplificou contando que teve várias crises durante a pandemia ao pegar resfriados e acreditar que poderia ser covid-19. “Tenho muito problemas com doenças. Medo de morrer. Depois da pandemia, meu nariz tampa, já fico preocupada. Cada um tem o seu gatilho. Eu entendendo os meus, evito que eles não aconteçam. Teve uma semana, que tive todo dia, tive que me afastar dos meus filhos. Fui para um retiro, aí fui com calma voltando a mim”, relembrou.