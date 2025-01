Pense duas vezes antes de voltar a lavar frango cru

Da próxima vez que pensar em lavar o frango, lembre-se de que isso pode espalhar, pela sua cozinha, as bactérias que a carne eventualmente contenha. Este é um dos alertas feitos pela nutricionista Adriana Loyola em favor da segurança alimentar.

“A recomendação de não lavar o frango, fornecida por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde, é baseada em estudos que mostram que isso pode espalhar bactérias nocivas, como Salmonella e Campylobacter, presentes na carne crua”, explica a especialista em entrevista ao jornal Metrópoles.

Adriana Loyola esclarece que os respingos de água podem projetar bactérias para a bancada, utensílios de cozinha e até contaminar outros alimentos. A carne crua pode conter micro-organismos patogênicos que, ao entrarem em contato com outros alimentos cozidos, podem provocar contaminação cruzada.

Além disso, “mesmo que a lavagem seja feita com água potável, a simples ação de esfregar e enxaguar pode não eliminar as bactérias, já que elas tendem a estar presentes em diferentes partes do frango, como nas cavidades internas”, acrescenta a especialista.

A melhor forma de eliminar as bactérias presentes na carne é prepará-la em temperaturas elevadas, garantindo a segurança do consumo.

Leia Também: Sopram ventos de mudança para os lados de quatro signos sortudos