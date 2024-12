“Pensei que ia cair”, diz passageira de avião que declarou emergência

Passageiros do voo 3852 da Latam, que fez um pouso forçado após declarar emergência minutos depois de decolar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek (JK), em Brasília, relataram os momentos de tesão que vivenciaram por quase uma hora, enquanto o avião fazia manobras nos céus da capital federal. Apesar do susto, ninguém se feriu e não houve pânico dentro da aeronave.

Moradora de Teresina, no Piauí, uma das passageiras disse que correu tudo bem, e que só ficou com medo em um momento, quando viu que o avião estava voando baixo demais, em uma área que não era o aeroporto.

“Eu vinha na janela e percebi que o avião não subiu. Teve uma hora que eu tive medo e pensei que o avião podia cair por cima das casas. Mas o piloto foi excelente, segurou o avião. Passamos, inclusive, por uma turbulência, por conta da neblina”, disse a mulher, que é cliente preferencial da Latam e pediu para não ser identificada.

Ao Metrópoles a passageira disse que, quando o avião pousou, o aeroporto estava interditado e já havia diversas ambulâncias e viaturas do Corpo dos Bombeiros para efetuar possíveis atendimentos, visto que, em solo, ninguém sabia o que de fato havia acontecido, devido à falta de comunicação da aeronave com a torre de comando.

“Foi uma pane elétrica. Ele não tinha como se comunicar nem com a torre aqui em Brasília nem com a gente, dentro do avião”, disse a mulher, que pediu para não se identificar.

Ela veio da capital piauiense para visitar a família, que mora em Águas Claras.

O Airbus A320, da Latam, decolou por volta das 21h40 e minutos depois passou a sobrevoar o Distrito Federal em círculos. Por volta das 22h20, o Airbus A319 conseguiu pousar novamente em Brasília. O voo ia para Teresina. A Latam informou aos passageiros que eles serão colocados em outro voo, nesta sexta (27/12), provavelmente no mesmo horário.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o avião, após o pouso, já no pátio no Aeroporto JK, onde foi cercado por viaturas, com as sirenes ligadas.

O Metrópoles entrou em contato com a Latam para obter outras informações. Em nota, a companhia aérea disse que a aeronave precisou retornar ao aeroporto de origem devido à necessidade de “manutenção corretiva não programada na aeronave”. “O pouso ocorreu sem intercorrências às 22h20 (hora local) e todos os passageiros foram desembarcados em absoluta segurança.

A companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003 (Brasília-Teresina), programado para às 21h05 desta sexta-feira (27/12). A LATAM lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, disse.

Segundo a Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a aeronave foi fabricada em 2007, tem capacidade de 180 passageiros e está em situação regular.