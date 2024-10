Perdeu a Super Lua? Já se sabe quando poderá ver a última do ano

Os aficcionados pela observação do céu noturno tiveram esta semana a oportunidade de assistir à Super Lua mais brilhante do ano. No entanto, esta não foi a última Super Lua a que poderá assistir este ano.

Acontece que a Super Lua desta semana foi apenas a terceira de um total de quatro previstas para este ano. Além de ter sido possível assistir ao fenômeno em agosto, setembro e agora também em outubro, a quarta e última Super Lua de 2024 acontecerá no dia 15 de novembro, diz o EarthSky.

Vale recordar que a Super Lua acontece quando a Lua Cheia acontece ao mesmo tempo que o satélite natural da Terra se encontra no seu perigeu, isto é, no ponto mais próximo da sua órbita em relação ao nosso planeta.

Falta então menos de um mês para a próxima Super Lua e, se for tão bonita quanto a deste mês de outubro, haverá bons motivos para olhar para o céu.

