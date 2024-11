Perdeu o debate entre as candidatas à presidência da OAB-BA? Assista íntegra no YouTube

O debate entre as candidatas Ana Patrícia Dantas Leão e Daniela Borges, candidatas à presidência da seção Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), segue disponível no canal do YouTube do Bahia Notícias. Único encontro entre as candidatas em um veículo de comunicação, o evento teve audiência simultânea de quase 1.500 pessoas e promoveu o debate de ideias entre as duas candidatas.

Ambas se enfrentaram também em 2021, quando Daniela Borges venceu o pleito. Agora, Daniela tenta a reeleição, enquanto Ana Patrícia se apresenta como oposição ao grupo que atualmente comanda a OAB-BA. O debate está disponível no canal do YouTube e pode ser assistido aqui: