Perdigão tem vitória em processo contra Rafa Kalimann; saiba mais

Depois de surgir comendo produtos da Seara, a Perdigão decidiu processar Rafa Kalimann por quebra de contrato. A ex-BBB teve as contas bloqueadas recentemente, numa decisão em favor da BRF S/A, detentora da marca, deferida pela Justiça de São Paulo.

Além de Rafa, a agência Icone Talents também sofreu a sanção, já que gerenciava a carreira dela. A dívida é de quase R$ 565 mil. Porém, inicialmente, só foi encontrado cerca de R$ 242 mil nas contas indicadas, faltando em torno de R$ 324 mil para quitar o débito. Até lá, a Justiça decretou que as finanças da empresa e de Kalimann seguissem inativas. Vixe…

No entanto, depois de ser notificada da decisão, Rafa Kalimann realizou as transferências dos valores para a Perdigão, dando fim ao bloqueio bancário:

“Requer-se que os valores depositados neste ato sejam mantidos em cartório, conforme se pleiteará nos embargos à execução a serem interpostos no prazo legal, com a consequente suspensão de quaisquer atos executórios em nome dessa Executada”, informou o juiz na ação.

Todo o imbróglio começou depois de Rafa Kalimann ser flagrada comendo um cachorro-quente com salsicha da Seara, empresa concorrente da Perdigão, durante o Carnaval deste ano, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

No contrato publicitário existia uma cláusula de exclusividade, que foi quebrada pela influenciadora, resultando no processo judicial. As informações são do portal LeoDias.

Na época que o caso veio à tona publicamente, a equipe de Rafa Kalimann se manifestou e afirmou que a artista “foi surpreendida” pela ação e que estava tentando resolver a questão. O pedido ainda não havia sido apreciado pela Justiça.

“Rafa sempre cumpriu com todos os seus deveres profissionais com rigor e dedicação. Desde que a atriz foi surpreendida por essa ação, fizemos contato imediato com a Perdigão para encontrar uma solução satisfatória a fim de sanar qualquer eventual dúvida. Continuamos comprometidos em resolver a situação de forma justa e transparente”, justificaram.

Entenda a treta

A BRF S/A, responsável pelos produtos Perdigão e Sadia, abriu uma ação de execução pedindo o reconhecimento da quebra de contrato de exclusividade. O documento cita nominalmente a influenciadora e a agência Talents, que intermedia as negociações dela com as marcas. A empresa pede, ainda, R$ 418 mil de indenização.

Em dezembro, Rafa fez propaganda dos produtos Perdigão com vídeos publicados no Instagram e no TikTok. A empresa tinha o direito de replicar e impulsionar os conteúdos em todos os canais durante 30 dias.

Apesar do contrato prever exclusividade de três meses, Rafa Kalimann apareceu antes do tempo em frente a um carrinho de cachorro-quente da Seara, uma das principais concorrentes da Perdigão. Na ocasião, a ex-BBB publicou um vídeo elogiando os produtos e chegou a dar uma entrevista para a repórter contratada pela empresa rival.

“Neste ponto, insta salientar que a Exequente [BRF] entrou em contato, por diversas vezes, com a Executada [Rafa Kalimann e Icone Talents], tendo em último ato realizado o envio de notificação extrajudicial”, diz um trecho do processo.

“Portanto, é nítido o total descaso com que a Executada vem tratando a situação, sem dar qualquer previsão quanto ao adimplemento de sua dívida, demonstrando claramente a intenção de não quitar a multa contratual, motivo pelo qual não restou alternativa à Exequente, senão requerer a este Juízo que seja a Executada compelido a efetuar o imediato pagamento do débito em aberto”, completou.