Perfil em rede social de candidato derrotado em Camaçari deixa de ser público

O presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari e ex-candidato a prefeito, Flávio Matos (União), fechou a conta do Instagram para acesso público. A situação foi percebida por usuários desde esta terça-feira (5). A rede social, agora fechada para seguidores, tinha sido o principal canal de comunicação do vereador durante a campanha eleitoral.

Foto: Reprodução / Instagram

Matos foi derrotado no segundo turno das eleições para Luiz Caetano (PT), com uma diferença pequena de 2,9 mil votos em uma cidade com eleitorado de mais de 200 mil pessoas. Flávio Matos é um dos poucos candidatos apoiados por prefeitos de cidades que receberam emendas que não conseguiu se eleger.

Logo após as eleições, a prefeitura de Camaçari anunciou medidas que devem impactara a vida de moradores. Desde a última segunda-feira (4), a gestão suspendeu o Programa de Transporte Social, Técnico e Universitário (TSTU) por 60 dias, nos três períodos do dia. O serviço era gratuito.