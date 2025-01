Performance de Thalles Roberto divide opiniões na web: unção ou bagunça?

As apresentações cada vez mais extravagantes do cantor gospel Thalles Roberto em seus shows têm gerado opiniões divergentes entre os internautas.

Após o cancelamento de 2015 por declarações polêmicas, o músico se recuperou, mas agora enfrenta críticas por sua excentricidade.

Durante seus shows, o cantor costuma jogar água nos dreadlocks do guitarrista enquanto este executa solos, um gesto que gerou muitos comentários na Expor Cristã.

Nas redes sociais onde Thalles publica fotos e vídeos de suas apresentações, alguns internautas classificaram como bagunça a performance do artista, enquanto ele escreveu na legenda da imagem “sejam cheios do Espírito Santo”.

Embora tenha recebido algumas críticas, o apoio massivo a Thalles nas redes sociais demonstra seu sucesso crescente em um segmento em que ele quase foi extinto.

Confira alguns comentários:

“Silêncio, tem crente descobrindo que entretenimento gospel existe” disse um usuário.

“Isso não é unção, é uma verdadeira bagunça”, respondeu outro.

“Cada um tem o seu jeito de expressar a sua forma de se conectar e se sentir confortável glorificando o nome de Deus

Basta respeitar o estilo musical no qual cada um escolhe para poder adorar e pronto. Ninguém tem que gostar das mesmas coisas que o outro e tá tudo certo”, defendeu um fã.

