Perícia comprova que assinatura de Ana Hickmann foi falsificada em contrato de R$ 650 mil com banco

A perícia grafotécnica solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) comprovou que as assinaturas da apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, feitas com um banco, foram falsificadas.

O documento foi submetido a uma análise após as acusações feitas pela apresentadora da Record conta o ex-marido, Alexandre Correa, que a agrediu no ano passado. No documento, que supostamente teria sido assinado por ela, foi feita uma solicitação de crédito no valor de R$652.331,43 com a agência financeira.